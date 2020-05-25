星巴克買一送一優惠又來了！5月接近尾聲，星巴克再度推出好友分享日，今、明連續2天（5/25-26），在下午4點到晚上8點，點相同容量、口味、冷熱的飲料，其中一杯將由星巴克招待。

另外，外送平台也有優惠，即日起至6/7，在ubereats外送平台上購買星巴克的用戶，只要輸入星巴克的優惠代碼「星享優惠」，餐點消費滿300元即可享有60元的折扣，而每周一將會有其他限時優惠，星巴克的粉絲可以隨時關注。

(中時電子報)