快把握！星巴克這2天買一送一 15:352020/05/25 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星巴克5月尾聲推出買一送一。（摘自星巴克臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星巴克買一送一優惠又來了！5月接近尾聲，星巴克再度推出好友分享日，今、明連續2天（5/25-26），在下午4點到晚上8點，點相同容量、口味、冷熱的飲料，其中一杯將由星巴克招待。 另外，外送平台也有優惠，即日起至6/7，在ubereats外送平台上購買星巴克的用戶，只要輸入星巴克的優惠代碼「星享優惠」，餐點消費滿300元即可享有60元的折扣，而每周一將會有其他限時優惠，星巴克的粉絲可以隨時關注。 星巴克美人魚飲品來了 這2天買一送一 (中時電子報) #星巴克 #買一送一 #買一送一優惠 #消費 #生活 #咖啡 #特價 #ubereats #2天 #外送平台 也許您會感興趣 推薦閱讀 星巴克美人魚星冰樂好夯 曝夢幻試喝心得 10:392020/05/21 日常 星巴克美人魚飲品來了 這2天買一送一 10:322020/05/21 生活 微風砸百萬攜手外送平台 超過170個品牌美食送到家 17:402020/05/21 消費 全家咖啡優惠大放送！連5天爽喝買一送一 08:132020/05/22 生活 可以看到長臂猿！星巴克新竹動物園門市5／24開幕 22:342020/05/22 生活 歡慶開齋節 炸鷄大獅推買一送一 04:102020/05/23 產業．科技 日本部分地區解除緊急狀態 星巴克、肯德基將開放內用 15:302020/05/23 國際 生活熱門新聞 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 好市多驚見超夯龐然大物 網：每車都一隻 - 生活 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 口罩6／1起開放自由買賣 2周9片不夠可多買 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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