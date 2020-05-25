大陸外交部長重申「一個中國」 陳其邁直言「無聊」 15:422020/05/25 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院副院長陳其邁到購物台推銷玉荷包。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院副院長陳其邁今（25）日至購物台推銷高雄大樹鄉玉荷包，對大陸國務委員兼外交部長王毅受訪時重申「一個中國」原則，陳其邁表示，這種說法非常「無聊」，不符合國際現實，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不管是政府或是主權的行使，不容中國說三道四。 陳其邁說，防疫本來就是超越政府、國家、甚至各種不同膚色，必須共同促進、維護全人類的健康，若以政治理由橫加干預，這不是普遍價值，也不會得到其他國家的認同。 (中時 ) #陳其邁 #中國 #國家 #主權 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 6月6日韓國瑜罷免投票會回去嗎？陳其邁表態了 12:052020/05/22 政治 「港版國安法」草案7措施：在港設機構維護陸國家安全 14:262020/05/22 兩岸 罷韓首日開跑 陳其邁「做這事」遭疑：為罷韓暖身？ 16:012020/05/22 政治 黃偉哲爭取善化治水費2億 陳其邁允諾全力支持 23:182020/05/22 生活 豪雨升溫罷免案 陳其邁夜奔台南、高雄勘災 23:432020/05/22 政治 陳其邁深夜直奔高雄勘災 竟有網友酸 23:572020/05/22 政治 產經解析－中國復甦係為全球性的挑戰 04:102020/05/24 全球財經 阿根廷又倒債 全球金融恐釀災 04:102020/05/24 國際大事 被趙天麟拱選高市長補選 陳其邁4字回應 23:032020/05/24 政治 趙天麟輾壓菊系 力拱陳其邁 04:102020/05/25 政治要聞 政治熱門新聞 高雄大雨後這畫面 網驚：神奇的事發生了！ - 政治 罷韓最新「封關」民調 最終結局驚人！ - 政治 罷韓倒數 羅智強驚爆：很多高雄挺韓者竟不知一件事 - 政治 高雄這項被爆爛冠全台 網驚：陳菊還能當監察院長？ - 政治 罷韓投票倒數 北漂年輕人爆選擇周玉蔻驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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