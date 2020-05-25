行政院副院長陳其邁今（25）日至購物台推銷高雄大樹鄉玉荷包，對大陸國務委員兼外交部長王毅受訪時重申「一個中國」原則，陳其邁表示，這種說法非常「無聊」，不符合國際現實，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不管是政府或是主權的行使，不容中國說三道四。

陳其邁說，防疫本來就是超越政府、國家、甚至各種不同膚色，必須共同促進、維護全人類的健康，若以政治理由橫加干預，這不是普遍價值，也不會得到其他國家的認同。

(中時 )