三星(Samsung)預定在下半年更新的 Galaxy Note 系列，即將推出新一代機種。在知名爆料達人 i冰宇宙(@Universeice)分享了疑似 Galaxy Note 20 的設計圖後，另一位也相當有名的爆料者 @OnLeask 也接棒分享了 Galaxy Note 20+ 的渲染圖。基於這兩位以往的準確度，他們所分享的內容都頗值得參考。快來看看下一代 Galaxy Note 有哪些不一樣的變化！

首先來回顧一下 i冰宇宙 分享的 Galaxy Note 20 設計圖，主要是讓外界可以提前看見 Galaxy Note 20 的正面螢幕還有背面主相機的設計。而 @OnLeask 曝光的 Galaxy Note 20+ 渲染圖，則是因為包含各種視角的圖片，所透露的訊息更多。

對比 2019 年 Galaxy Note 10 系列與 Galaxy Note 20 系列在機身設計上，可能包含以下幾項改變：(1)S Pen改到正面螢幕左側下方；(2)機身實體按鍵(電源鍵、音量鍵)都從正面左側改到右側，這一點跟 Galaxy S20 系列一樣。(3)正面螢幕鏡頭開孔預計比 Galaxy Note 10+ 系列縮小不少(這一點也跟 Galaxy S20 系列很像)；(4)預計螢幕對機身占比有望再度提升(正面螢幕上、下方的黑色區域比例都更低)。(5)Galaxy Note 20 系列的主相機設計風格與 Galaxy S20 系列很接近，採矩形或骨牌造型。

And here comes your first look at the massive 6.9-inch #Samsung #GalaxyNote20Plus! 360° video + gorgeous 4K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/TRlN710tsG pic.twitter.com/MnWwf6LLLY — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 24, 2020

與其他手機系列相比，三星 Galaxy Note 系列由於擁有 S Pen，能帶來獨特的體驗，一直一來使用者忠誠度都相當高。而與過去 Galaxy Note 系列不同的是，S Pen 的位置很可能在 Galaxy Note 20 當中改到左側，對於使用習慣來說，可能需要不短的適應期。

除了上述從渲染圖中可推測出來的資訊外，今年的 Galaxy Note 20 與 Galaxy Note 20+ 也可能在整體規格上差距較大，包含可能只有 Galaxy Note 20+ 支援 120Hz 螢幕更新率。處理器傳出有望升級 Exynos 992(Galaxy S20 系列採用的是 Exynos 990)，能否拉近與高通 Snapdragon 865 之間的性能差距，也將是市場上觀察的重點之一。

由於疫情影響，韓媒報導三星恐怕無法延續今年年初巧妙躲過疫情，成功舉辦 Galaxy S20 系列實體發表會的運氣，預計在 Galaxy Note 20 系列的發表會(可能同台還會發表全新的可折疊螢幕機種)，可能僅以線上形式舉辦。若成真，將是多年來三星 UNPACKED 發表會的首例。目前據了解，三星 Galaxy Note 20 系列可能鎖定在 8 月份發表，但確切時間仍要依三星公布為準。

(科技)