本名章家興的女歌手銀霞提告指控台大醫院陳姓醫師6年前為她進行卵巢輸卵管切除手術時，未採取冷凍切片化驗有無癌細胞，害她癌細胞擴散，她提告求償301萬元；一二審佐以衛福部醫審會鑑定報告，認為醫師並無疏失，判她敗訴。目前最高法院審理中。

章女提告指稱，陳男在2014年6月17日為她進行腹腔鏡左側卵巢輸卵管切除手術，對方未在手術時採取冷凍切片化驗有無癌細胞，以及時進行開腹式癌症手術將惡性腫瘤全部完整取出，致她癌細胞擴散。

章女說，後來經三總醫院及榮總醫院檢查發現，她的骨盆內有癌細胞復發現象，台大陳姓醫師的不作為，侵害她之身體健康權，且造成她害怕有癌細胞移轉其他器官之精神上痛苦，須賠償她301萬7808元。

前年台北地方法院判章女敗訴、醫師免賠，她提上訴，台灣高等法院依衛福部醫事審議委員會鑑定結果及相關卷證資料，認為無法認定醫師有保證及必須施行冷凍切片之事，且與她之後骨盆腔腫瘤、癌細胞擴散間，也無相當因果關係。

去年高院認為，章女無法舉證證明醫師有依債務不履行及侵權行為的法律關係，她請求醫師負賠償責任，並非正當，駁回她的請求。章女不服提上訴，最高法院審理中。

(中時 )