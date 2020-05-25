法國新冠快篩試劑EasyCov 六月上市 15:432020/05/25 工商 呂佳恩、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國企業Vogo，生物科技公司SKILLCELL和CNRS SYS2DIAG實驗室於周一（25日）宣布新冠肺炎檢測試劑EasyCov將進入量產階段。 EasyCov是利用唾液進行快速篩檢，只需採取不到1毫升的唾液便可檢測，檢體將被放入兩根試管並加熱到攝氏65度，一小時內便能知道是否感染新冠肺炎。 EasyCov目前已進入大量生產階段，預計六月中旬可在法國上市。 (工商 ) #大量 #EasyCov #法國 #新冠肺炎 #階段 也許您會感興趣 推薦閱讀 國內首家 金萬林新冠檢測試劑EUA獲美許可 04:102020/05/21 證券．權證 陸20日新增新冠肺炎確診2例 無症狀感染31例 12:012020/05/21 兩岸 新冠肺炎 重傷四種不動產 04:102020/05/22 金融．稅務 遵「替亡者洗澡」這習俗 印尼村莊15人染上新冠肺炎 13:362020/05/22 國際 女散布新冠肺炎假訊息 緩起訴法制教育2小時 17:442020/05/22 社會 新冠肺炎論壇 反思健康大未來 04:102020/05/23 企業經營 WHO：南美洲已成新冠肺炎疫情「新中心」 03:172020/05/23 國際 NBA》傳奇中鋒尤英 感染新冠肺炎 07:202020/05/23 體育 俄羅斯西伯利亞黃金礦區 驚傳1191人確診新冠肺炎 17:252020/05/23 國際 新冠檢測海外報喜 普生核酸試劑獲歐盟、印度進口許可 13:022020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 陸資安企業360列實體清單 傳是擋了CIA竊秘之路 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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