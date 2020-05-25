法國企業Vogo，生物科技公司SKILLCELL和CNRS SYS2DIAG實驗室於周一（25日）宣布新冠肺炎檢測試劑EasyCov將進入量產階段。

EasyCov是利用唾液進行快速篩檢，只需採取不到1毫升的唾液便可檢測，檢體將被放入兩根試管並加熱到攝氏65度，一小時內便能知道是否感染新冠肺炎。

EasyCov目前已進入大量生產階段，預計六月中旬可在法國上市。

(工商 )