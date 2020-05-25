美國商務部發表四月國內經濟報告，新屋交易量、消費者支出、以及第一季的GDP都明顯下滑。
美國房市近年交易量穩定成長，但近來疫情延燒，房市自三月以來遭遇重挫，隨著失業人數增加，原先有購屋計畫的買家紛紛收手，導致美國新屋銷售量下跌15.4％，創下九年來最低紀錄。
失業率攀升也導致民眾購買力下降，美國三月的個人消費支出減少7.6％，四月則再降12.6％，面臨1959年以來最嚴重衰退。經濟學家指出，美國人民消費佔國內經濟活動70％，因此消費力低迷將持續傷害美國經濟。
美國過去半年來個人消費支出成長率如下: 2019年11月+0.3％，12月+0.4％，2020年1月+0.5％，2月+0.2％，3月-7.6％，4月-12.6％。
美國2020第一季的GDP萎縮4.8％，為美國六年來首次遭遇衰退，也是2008年金融海嘯以來萎縮步調最快的一次。
2019年美國GDP成長幅度如下: 第一季+3.1％，第二季+2.0％，第三季+2.1％，第四季+2.1％。
(工商 )
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