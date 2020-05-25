事欣科集團兼恩德科技董事長廖文嘉今（25）日宣示，恩德科技根留台灣，擴大台灣在地業務與服務的決心，與裕隆集團旗下格上汽車租賃簽約，大手筆訂製恩德成立49個年來，首次專屬車隊，總計40輛白色車身都印製恩德Logo、醒目的企業鑑別系統及嶄新形象。

恩德集團表示，恩德集團以全方位自動化機器設備及內需產品，為台灣產業提供全方位解決方案最佳合作夥伴。恩德深耕台灣49年，自行研發CNC精密加工中心行銷世界，功能、技術與品質與德國、義大利及日本大廠並駕齊驅，取得全球一席之地。

恩德指稱，近年來，恩德推出CNC自動化生產線及AGMVP的生產解決方案，透過產線自動化、智能化，實現客戶之策略目標。恩德在北、中、南皆設有服務據點，提供在地化、及時化及原廠總部服務，更是恩德科技今年業績倍增的原因，也比國外品牌更能贏得客戶滿意的成功關鍵因素。

恩德指出，恩德子公司育德實業，提供進口鋸片、美耐板、木材及建材等內需產品，在地化經營40餘載，今年也擴大在台經營與服務，提供客戶更多、更完整之產品線包括自製台貼之美耐板，也將於年底量產銷售，預期今年將能有亮麗的成果。

恩德指出，恩德第一季大陸、德國兩地工廠生產都因新冠肺炎疫情而受影響，直到五月才陸續恢復小量生產，台灣業務則是逆勢成長。第一季合併營收8.16億元，本業獲利341.1萬元，業外虧損1,788.8萬元，致使本期虧損0.14億元，淨損歸屬母公司近0.16億元，每股虧損0.08元。4月合併營收2.73億元，年減15.32％；前4月合併營收11.12億元，年減11.92％。

(工商 )