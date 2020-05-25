弘光系際盃影片比賽拚創意，語聽系學生用動畫宣導防疫。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光系際盃影片比賽拚創意，餐旅系學生模仿電視台記者訪問。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光系際盃影片比賽拚創意，食科系請老師演出扮演柯P。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

護理系學生模仿中央疫情指揮中心記者會，影片放網路引起討論。（陳淑娥攝）

弘光科大舉辦「2020 JUST SHOW系際盃影片比賽」，各系學生發揮創意寫腳本、拍攝及剪接，把防疫宣導融入各系專業特色，護理系學生模仿中央疫情指揮中心記者會，連手語老師也唯妙唯肖，影片上傳網路，短短幾天累積觀看人數至少破萬。

學務長閔宇經表示，學校每年均舉辦創意啦啦舞競賽，今年受到疫情影響而改為線上影片比賽，依創意性、主題性、影片呈現完整度評分，影片在5月11日公布上傳網路，短短幾天點閱率累積破萬，引起熱烈回響。

前三名分別是語聽系、食科系、餐旅系，佳作則為護理系、健管系、幼保系。奪冠的語聽系主題為「是否聽見我的心」，用清新動畫風格說故事的方式呈現，描述聽障小朋友在防疫期間，因為同學戴口罩講話聲音模糊，就算戴著電子耳仍聽不清楚說話聲，造成同學不理他，老師知道後教同學說話要放慢速度、有耐心地再說一次、避免從後面說話影響聲音傳遞，非常具有教育意義。

語聽系活動副總召陳品均表示，在比賽一公布時馬上和系上老師討論什麼題材能跟系上專業能結合，老師看到聽障兒童受疫情影響新聞，建議改編成一個小故事，採用一邊畫一邊錄影的方式製作，花了一個月繪製，最後才配音，「我們很用心準備比賽，讓大家知道防疫小知識，也更認識語聽系。」

第二名的是食科系，由23位學生一起製作，主題「舒波疫食特(super yeast)」故事劇本取材美國動畫飛天小女警，結合系上專業技術，用超級酵母菌比喻成新型冠狀病毒，卻不知酵母菌會侵略人體被人搶走，而引發感染大流行。影片中系上副教授黃進發穿著及長相神似台北市長柯文哲，被弘光學生稱為「弘光柯P」，還客串演出「柯市長」，呼籲大家戴口罩，要新聞局發新聞稿警告大家，創意十足。

食科系總召黃茜說，儘管疫情目前稍微趨緩，電視上每天仍在播防疫宣導影片，大家應該看得很膩，參加比賽活動當然要發揮創意，拍攝出活潑有趣的題材，才不會死板板的。

第三名的餐旅系，以受疫情影響很大的餐旅業為主題，學生扮演主播、記者，用新聞直擊的方式訪問疫情生意受到影響餐廳，推出防疫餐點外送提振業績，道具、佈景跟真的電視新聞幾乎一樣，影片中呈現出餐旅從業人員們在疫情期間仍不忘專業、親切、熱情地為顧客服務的模樣。

佳作為護理系，除融合課程技術專業，還在影片中模仿「中央疫情指揮中心」每日記者會報告疫情，連佈景、用色及手語老師均模仿的唯妙唯肖。護理系活動總召汪詩芳說，為了讓看影片的人能夠紓壓又達到防疫效果，系上大一、大二20多個人一起討論拍攝內容後，花2個多小時製作佈景再改編演出，「飾演手語翻譯的學生不會手語，用重複的動作比來比去，超級有『笑』果。」

另外，幼保系以玩木頭人宣傳戴口罩的重要性，老福系以玩命關頭的搶金庫的片段加以改編，連系主任也粉墨登場扮演黑道老大，資訊管理系以本土劇灑狗血總裁與女秘書的劇情宣傳防疫重要性，每個系都發揮巧思與創意，所有影片皆放在弘光科大官方臉書粉絲團 (https://reurl.cc/mnkb17) 宣傳瀏覽。

(中時 )