新冠肺炎疫情衝擊飯店館內餐飲宴會需求，但雲朗觀光集團旗下雲品（2748）的宴會平台「君品Collection」非傳統宴會場地接單卻逆勢成長，累計已有超過250場宴會待辦理，多落於今年第四季及明年。雲品審慎樂觀預期，宴會市場有望在第四季稍微回溫。

由於接單表現亮麗，雲品透露，目前北台灣場地就有30～40個業主正洽談加入「君品Collection」營運行列。本月正式加入台北「光點台北」、「草山玉溪」和苗栗「勤美學 森大」3個新據點，未來將加入更多據點、優畫平台功能，有望在年底邁入2.0新版階段。

雲品去年3月成立宴會平台「君品Collection」，透過平台共享利潤概念，與郵輪、特色別墅、百年三合院、台式洋樓等業主合作，以君品酒店廚藝團隊與婚禮企畫團隊整合場域的資源及特色，打造一站式服務的「沉浸式宴會」體驗，搶攻宴會與婚宴商機。

雖然新冠肺炎衝擊全台各大飯店營運，雲品的館內住房及餐飲宴會業績亦難逃衰退，但君品Collection非傳統場地的宴會接單卻逆勢成長。雲品指出，君品Collection的宴會場次接單僅2成延期、且無退訂情況，甚至有單一據點單月接單營收超過千萬元。

雲品表示，君品Collection宴會訂單多落於今年第四季與2021年，明年亦有總計超過250場宴會待辦理。雲品總經理丁原偉指出，未來宴會市場不應受消費者影響，而是市場改變消費者喜好與行為，唯有如此，才能在充滿不確定性的未來變化中找到新藍海。

而君品Collection本月再加入台北市中心的「光點台北」、陽明山麓的「草山玉溪」和苗栗「勤美學 森大（The Forest BIG）」3個新據點，以防疫期間消費者偏好的大自然場域，且充滿故事與歷史性背景為場地主打，盼迎來第四季宴會市場回溫曙光。

雲品指出，在君品Collection積極整合資源與平台宣傳策略下，未來將加入更多營運據點，並進一步優化平台功能，規畫添加線上即時報價、預訂等功能，使各據點預訂狀況更透明化，預計最快可望在今年底進入此「君品Collection」2.0階段。

(時報資訊)