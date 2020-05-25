大里仁愛醫院小兒科主任劉芳青指出，延遲接種可能會提高其他傳染病感染的威脅。（大里仁愛醫院提供／黃國峰台中傳真）

家有小BABY打疫苗時間到了，但新冠肺炎疫情流行，不敢到醫院怎麼辦？大里仁愛醫院聽到媽媽們的困擾，針對預防疫苗、發育評估的兒童開設健兒門診，採獨立的問診諮詢、腹部檢查、疫苗接種空間，請家長帶著口罩，放心帶小寶貝到醫院來打疫苗、檢查等等。

一位有著滿1歲6個月寶寶的黃媽媽，早在3個月前就要完成日本腦炎疫苗的接種，但因為新冠肺炎疫情，一直遲遲未到醫院接種，大里仁愛醫院小兒科主任劉芳青指出，延遲接種可能會提高其他傳染病感染的威脅，我們有開設獨立門診，媽媽們不用擔心。

劉芳青表示，健兒門診主要針對健康的兒童，提供預防疫苗接種及出生後各階段生長發育評估、衛教指導等相關服務；而健兒門診與一般門診的空間有做分流，孩童在院區內等候看診時可避免與生病孩童交叉感染的風險，問診診間也是獨立的，也有兒科專屬超音波檢查室及兒科專屬疫苗施打室。

劉芳青補充說明，國民健康署有補助七歲學齡前兒童，享有七次的兒童健康檢查，家長僅需攜帶兒童健康手冊及孩童的健保卡，按出生後至2個月、2-4個月、4-10個月、10個月-1歲6個月、1歲6個月-2歲、2歲至未滿3歲、3歲至未滿7歲學齡前等時程到院預約即可評估。呼籲家中有嬰幼兒的家長，定期的兒童預防保健別忘記外，尚需要留意疫苗接種的時間，讓寶貝能有疫苗的保護，在成長的路上更有保護力。

(中時 )