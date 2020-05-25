苗栗縣政府辦理「苗栗縣績優社會工作人員」表揚活動，向堅守工作崗位的社工們說聲，「辛苦了，謝謝」。（何冠嫻攝）

今年苗栗縣社工表揚活動因新冠肺炎疫情影響暫緩辦理，苗栗縣長徐耀昌為親自感謝社工們堅守崗位、協助弱勢的熱忱與用心，趁疫情趨緩時，於25日辦理表揚活動，逐一頒贈獎狀，向全心投入服務，協助弱勢的志工們表達敬意與感謝。

苗栗縣內共有350多位社工，25日徐耀昌頒獎表揚10位績優社工人員，其中獲得傑出領導獎的為恭紀念醫院社會工作課組長陳妍旨已經投入社工服務逾10年，從大學畢業後曾到身障、縣府、醫院等單位服務，一直保持著個案服務的熱忱，「服務的心是不變的」，她運用專業連結各項社會福利資源幫助個案，尋找補助更幫助個案培養一技之長。對於獲獎她感謝各界的肯定。陳妍旨表示，協助個案申請補助外也會轉介職訓課程，讓他們學習技能提升自我能力，如參與看護課程，通過考試後，也能回到醫院服務幫助弱勢貧困個案。

另接受表揚的績優社工人員，還有活力新秀獎的縣府社會處保護服務科吳瑋珍、縣府長期照護管理中心羅子軒；卓越貢獻獎：縣府社會處保護服務科宋佳芳、社會救助及社工科張妤羚、縣府長期照護管理中心張瑞鳳、縣府原住民族事務中心張潔、私立徐月蘭社會福利慈善事業基金會黃惠琳、勵馨社會福利事業基金會苗栗分事務所劉珈佑、台灣兒童暨家庭扶助基金會苗栗分事務所蕭名吟。

徐耀昌表示，社工與志工同樣須具備愛心外，社工且必須接受4年以上專業訓練與實習，學習社會福利專業知識與技能，連結資源並與教育、醫療、警政等跨專業合作，解決弱勢需求，除肯定績優社工人員的努力與付出外，也感謝各單位的社工辛勤推動社會福利工作，讓苗栗的社會福利更美好。

(中時 )