台經院今(25)日公布4月景氣動向營業氣候測驗點，三大指標不再同步下挫，服務業在政府振興以及紓困政策激勵下，止跌上揚，而製造業與營建業測驗點仍在跌，但跌幅已收斂，不動產方面，隨著國內疫情趨近落幕，尤其現階段超低房貸利率、資金充沛、投資避險角色突出等條件，多數的不動產業者對未來半年景氣偏向樂觀。

根據台經院4月營業氣候測驗點顯示，製造業營業氣候測驗點為81.75點，較上月修正後的82.55點減少0.8點，連續4個月下滑，且是自2009年2月以來的新低，不過跌幅已較上月明顯縮小；服務業為82.37點，較上月修正後的81.97點增加0.4點，結束連續3個月下滑；營建業為84.36點，較3月85.79點下滑1.43點，連續4個月下滑，跌幅同樣有明顯縮減。

台經院分析，近期歐美疫情逐漸趨緩，各國開始逐步重啟經濟活動，將有助於需求回溫，製造業生產活動逐漸增加。而國內方面，受到外銷需求大減、4月國際油價重挫，使得製造業廠商看壞4月景氣，不過，疫情因素將可望逐步淡化，讓需求重回正軌，製造業廠商對未來半年景氣看法稍有好轉。

在服務業方面，疫情影響民眾出門消費意願，零售業與餐旅業者看壞4月景氣，不過，隨著國內社交活動陸續鬆綁，加上政府刺激消費方案適時進場，都有助於帶動國內消費需求，拉抬服務業廠商對未來景氣看法。

至於營建業，台經院指出，疫情衝擊房市買氣，4月成交量明顯衰退，不動產業對4月景氣看法偏向悲觀，而營造業則受惠工程已臻完工，相關承包商尾款認列漸趨集中，因此對4月景氣趨於持平。

而不動產業方面，2020年4月國內六都建物買賣移轉件數月增率為負11.2%，因全球經濟展望因歐美成為疫情重災區而惡化，且國內境外移入的感染人數增加，致使房市買氣出現觀望所致；但隨著5月國內疫情已趨近落幕，加上現階段超低房貸利率、資金充沛、投資避險角色突出等條件，長期置產及剛性遞延性買盤將可望逐步釋出。

(中時電子報)