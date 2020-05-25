後疫情時代拚經濟，台中便當大車拚！（盧金足攝）

台中經發局推出便當消費券「滿千贈百」活動後，27日將再加碼「便當集章卡」抽好禮。（盧金足攝）

台中市府號召餐廳飯店業者，舉辦平價又可以外帶「呷便當」開發商機，市長盧秀燕也以「呷便當」力挺，還幫市民爭取福利，如果將卅家業者全部吃一輪有沒有獎勵？經發局推出便當消費券「滿千贈百」活動後，27日將再加碼「便當集章卡」抽好禮，只要收集30家店章，有機會抽中價值1萬2000元郵政禮券，活動即日起至6月30日止，鼓勵民眾「相揪呷便當」振興經濟。

後疫情時代拚經濟，台中便當大車拚！經發局長張峯源表示，19日活動開跑以來，民眾反應熱烈，此次合作店家包含12家飯店及18家餐廳，不需上館子就能在家品嘗美味，到特約店家消費便當滿千元，送百元「食在消費券」，各店家限額100名，共3000張，不限原餐廳飯店使用，多買多送。

張峯源說，主推便當均價多落在100元至300元左右，如頂鮮台南擔仔麵推出招牌肉燥餐盒只要60元，女兒紅婚宴會館精緻商業餐盒99元起跳，東海漁村招牌排骨餐盒100元，阿秋大肥鵝餐廳更有醫護人員優惠價70元餐盒，裕元花園酒店推出詠春功夫餐盒系列150元，永豐棧阿利海鮮餐廳每盒160元還買五送一，粵菜名店与玥樓推出198元便當。

除「滿千贈百」活動，經發局加碼自5月27日推出「便當集章卡」抽好禮活動，好禮包含郵政禮金1萬2000元2名，郵政禮金6000元12名。截至6月30日止，只要購買30家業者的便當，不限數量及品項即可收集店章1枚，收集到30家店章，於7月15日前將集章卡正本掛號寄送或親送至指定地點，即可參與抽獎活動。

(中時 )