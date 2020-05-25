近期市場農用化學肥料曾出現供應搶購之情況，雲林縣政府今(25)日在斗南鎮(西伯里西伯路113-6號)，進行「沼液沼渣、廚餘回收變資源 農田利用GO省錢」記者會，在雲林縣張縣長麗善、環保署水保處吳處長盛忠及畜牧場代表的帶領，進行環保創新、農民感心儀式，象徵政策從政府機關到民間的合作，共創畜牧業、農業、環境保護等多贏效益。

現場雲林縣政府提供回收廚餘製成之雲林有機質材料，以及向已取得畜牧糞尿資源利用畜牧場聯繫合作施灌之沼液沼渣，做為農地肥分使用，2種肥分含有豐富的氮、磷、鉀肥及有機質等可提供農作物生長，除可緩解民眾與農民耕種需求，並展現畜牧場與農民建立起良好之合作典範，也希冀更多的牧場與農民共同加入「畜牧糞尿資源化利用」的行列，使雲林河川污染整治更加有感。

環保署補助雲林縣政府自2015年底起共同推動畜牧糞尿資源化工作，以有機肥分取代化學肥料，除提升作物產量，減少土壤酸化情形，亦可減少排放到河川的有機污染量，該縣迄今有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請作業(包含沼渣沼液農地肥分使用190場、農業事業廢棄個案再利用30場及放流水回收澆灌花木35場)，7輛沼液沼渣施灌車交車及成立沼液沼渣施灌車隊、5案畜牧糞尿資源化設備處理其他畜牧場畜牧糞尿計畫啟動等成果，執行成效全國第一，值得肯定。

環保署表示，畜牧糞尿中含有有機質及氮磷，為作物的肥分基礎，畜牧糞尿厭氧發酵後沼渣沼液，不再有臭味，且沒有致病菌，作為農地肥分，是將資源再利用，糞尿已不再被視為廢棄物，而應被看成是福分（糞）；截至4月30日止，全國已有905場畜牧場取得沼液沼渣作為農地肥分使用同意。除此之外，畜牧糞尿資源化利用尚有農業事業廢棄物個案再利用128場及符合放流水標準回收澆灌植物283場等，扣除同時申請2種再利用方式畜牧場計38場，全國已有1,278家畜牧場採取畜牧糞尿資源化利用。

由於推行畜牧資源再利用政策，全台許可施灌水量每年達613萬公噸，施灌農地面積達2,948公頃，同時，也減少排放到河川的有機污染量，削減每年3萬8,329公斤(BOD)，相當700座每日處理量1萬公噸礫間氧化處理設施的污染削減量，每年施灌的氮量956萬公噸，相當於台肥黑旺特5號肥料16萬8,252包，每年可節省肥料錢5,720萬元及水污染防治費4,513萬元，河川水質將恢復乾淨，空氣中沒有臭味，創造多贏效益。

為鼓勵更多畜牧業者加入畜牧糞尿資源化利用行列，環保署更規劃多項優惠補助與服務到家的措施，包括：補助地方政府及委託養豬協會召開說明會及觀摩會；協助農民檢測沼液沼渣成分及土壤與地下水品質、媒合施灌農地並申請沼液沼渣肥分使用計畫，加以推動；補助畜牧糞尿大場帶小場或集中處理，並補助沼液沼渣集運車輛、施灌車輛或機具、農地貯存桶。環保署將持續提供協助與補助，但因資源有限，請有意願的畜牧場及農民把握機會趕快洽地方環保局，了解各項優惠補助與服務措施。

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