櫃買中心今（25）日表示，針對三商家購公司（2945）違反重大訊息申報相關規定，處以新臺幣1萬元違約金。

三商家購109年4月30日董事會決議增列股東常會召集事由，屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第32款所稱重大訊息，該公司未依規定時限辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣一萬元之違約金。

(工商 )