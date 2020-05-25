三商家購違反重訊申報規定遭處1萬元違約金 15:512020/05/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（25）日表示，針對三商家購公司（2945）違反重大訊息申報相關規定，處以新臺幣1萬元違約金。 三商家購109年4月30日董事會決議增列股東常會召集事由，屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第32款所稱重大訊息，該公司未依規定時限辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣一萬元之違約金。 (工商 ) #三商家購 #違約金 #櫃買中心 #申報 #重大訊息 也許您會感興趣 推薦閱讀 債券ETF報酬率 美債最吸睛 04:102020/05/21 證券．權證 《店頭市場》中天、合一、永昕今起預收款券 08:522020/05/21 財經 生技業績發表會今線上直播 友華、豪展、寶島科三強秀業績 09:402020/05/21 財經 「櫃買富櫃200指數」送防疫購物金活動 人氣爆棚 14:172020/05/21 財經 特藝-DR新增列預收款券交易事由及併案繼續停止買賣 14:402020/05/21 財經 國光一、國光二兩檔轉換債 5/22起預收款券 18:312020/05/21 財經 法規未鬆綁 苗縣設醫學中心難度高 04:102020/05/22 地方新聞 櫃買中心今日董監事會通過兩項規章修正案 17:472020/05/22 財經 櫃買兩項規章修正 過關 04:102020/05/25 證券．權證 《店頭市場》瑞基、生華科今起預收券款 08:202020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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