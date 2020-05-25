開慣房車、運動休旅車的你，可能還不知道商旅車帶來的生活多樣性，其實更加精彩。最近試駕VW Caddy Maxi，覺得不論是購物、度假或者親朋好友一同出遊野餐派對，兼具七人乘座、載物彈性機能的VW Caddy Maxi都能應付自如，加上iSafe全智能駕駛輔助更是如虎添翼。

VW Caddy Maxi車系編成1.4 TSI、2.0 TDI及2.0 TDI 4WD等3 個車型，售價分別為116.8、128.8及149.8萬元。1.4 TSI採用125PS/22.4kgm最大動力的1.4L渦輪增壓汽油引擎，搭配7速雙離合器自手排變速箱；2.0 TDI車型則配置最大動力輸出為102PS/25.5kgm的2.0L渦輪增壓柴油引擎，搭配7速雙離合器自手排變速箱；2.0 TDI 4WD則採具150PS/34.7kgm最大動力輸出的2.0L柴油渦輪增壓引擎，並配備4MOTION全時四輪驅動系統，此系統最大的好處是在發生其中1輪打滑時，系統會立即將驅動力轉移到其他車輪，讓車輛維持抓地力，提升行駛穩定性及安全性。

這次試駕車為VW Caddy Maxi 2.0 TDI，7張座椅採用Mesh透氣皮革的舒適座椅，為了提供最佳乘坐體驗，全車有9個置物杯和多處實用的置物盒，駕駛艙頂部開放式儲物箱，方便隨意收放、拿取物品；前座椅背還有摺疊桌，方便後座乘客使用；第二排座椅採6/4分離設計，和第三排座椅一樣都可以摺疊拆卸當做野餐椅，若有載物需求，可讓原本530L的行李廂空間瞬間爆增為3880L載貨空間。若還是不夠，車頂行李架有100kg承載重量，不管是加裝車頂行李箱或自行車架都行。

試駕車豪華度一點也不亞於房車，配備室內空氣粉塵濾淨器及Climatic空調系統，Composition Media 原廠音響系統具6支高傳真環艙音效揚聲器，並支援APP-Connect手機多媒體連結功能；另外，2.0 TDI列為標配的iSafe全智能駕駛輔助包含有ACC主動式固定車距巡航、Lane Assist車道維持及偏移警示、Light Assist遠光燈輔助、Front Assist車前碰撞預警（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、RearAssist顯影式停車導引、PDC後方停車導引、疲勞駕駛警示及MCB 碰撞預煞等 系統，都是非常實用且貼心的功能。

令人驚豔的是ACC主動式固定車距巡航系統，時速30km/h以上即可設定，若遇塞車或紅燈會跟車到煞停，而且相關的設定按鍵都集中在方向盤的9點鐘位置，動動左手大姆指即可完成所有的設定。此外，實際試駕體驗印象，系統的運作相當成熟，加速及減速的感受都是循序漸進，不會讓人覺得突兀，反而更多了些流暢感，提升不少舒適性。

另據廠方資料，VW將撞擊發生之後的安全也納入考量，因此發展出MCB（Multi-Collision Brake）二次撞擊預煞系統，當氣囊感知器偵測意外事故，發生碰撞後自動煞車系統會啟動預防發生二次碰撞。短時間內，系統自動介入並煞車減速至10km/h，駕駛在此期間可隨時接手操控，避免車輛在撞擊後仍依慣性行駛，與對向的來車或是其他車輛發生第2次的撞擊，大幅降低讓事故的規模進一步擴大的風險。

試駕車採用LED日行燈配氙氣頭燈組，提供明亮的行車照明。（陳大任攝）

駕駛艙車頂置物區開放式設計，取放物品相當方便。（陳大任攝）

時速30km/h以上時，即可以設定ACC主動式固定車距巡航系統。（陳大任攝）

平底式多功能方向盤造型顯得運動感十足。（陳大任攝）

排檔桿造型握感佳，前方有置物空間可收納手機。（陳大任攝）

APP-Connect支援Apple CarPlay（見圖）及Android Auto功能。（陳大任攝）

第二排座椅可摺疊前移，方便第三排乘客上下車。（陳大任攝）

前座椅背摺疊桌內建置杯架，可供第二排乘客使用。（陳大任攝）

後座附有空調出風口，並可放置較大的水瓶。（陳大任攝）

由低到高劇院式座椅配置，第三排也視野清晰。（陳大任攝）

第三排座位旁設有置杯架。（陳大任攝）

(中時 )