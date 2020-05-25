小米集團董事長雷軍和格力電器董事長董明珠在2013年因開玩笑而立下的5年10億（人民幣，以下同，約新台幣43億）賭約，賭約內容為在5年內，從2013年至2018年對比2家企業的營業額，如果在5年後，小米總營收超過格力，董明珠即輸，要給雷軍10億元，反之亦然。

小米科技董事長雷軍。（圖／中新社）

針對這項賭約，2人近日在接受媒體訪問時再次又被提及。外界好奇，雷軍和董明珠是否會再續這場賭約? 雷軍和董明珠這場5年10億的賭約，一直是網路上熱們的話題，根據資料顯示，2018年賭約期限到，小米2018年總營收為1749億，而格力2018年總營收1981億，最終是格力險勝小米。

格力電器董事長董明珠。（圖／新華社）

董明珠受訪時表示，如果雷軍願意續賭約，她當然也沒問題；至於雷軍，他對於當初開的玩笑話，居然會引來那麼多人關注感到訝異。雷軍表示，倘若這件事對大陸製造業能有幫助，同時對大陸國產品牌有互相激勵、共同進步意義，他將願意再續賭注。

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(中時電子報)