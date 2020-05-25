爭產！億萬淫魔死後冒出130個子女 15:562020/05/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）對未成年少女有特殊癖好，並四處為名流拉皮條，在世時聲名狼藉，但他死後仍有6.35億美元（約190億台幣）遺產。 衝著這可觀的遺產，不管他生活糜爛的臭名，突然有130個人冒出來，自稱是他的子女。據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，艾普斯坦終身未婚，就目前所知，也沒傳出有任何子女。 ★再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #億萬 #淫魔 #美國 #艾普斯坦 #遺產 #金融家 #未成年 #少女 #性奴 #遺產 #網站 #子女 也許您會感興趣 國際熱門新聞 左手還錢右手拿 梅根哈利被罵翻 - 國際 忙翻！川普要解封教會 她急善後 - 國際 港人反《國安法》示威 外媒曝英相秘密準備接收難民 - 國際 夫妻差好大！川普解禁嗨 梅蘭妮亞哀 - 名流 全球聚焦》阿根廷又倒債 全球金融恐釀災 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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