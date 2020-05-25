儘管億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）對未成年少女有特殊癖好，並四處為名流拉皮條，在世時聲名狼藉，但他死後仍有6.35億美元（約190億台幣）遺產。

衝著這可觀的遺產，不管他生活糜爛的臭名，突然有130個人冒出來，自稱是他的子女。據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，艾普斯坦終身未婚，就目前所知，也沒傳出有任何子女。

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(中時電子報)