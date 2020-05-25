中國人大研擬審議「香港國安法」、美國商務部經濟制裁黑名單新增33家陸企及機構，中美衝突升溫使市場避險情緒再起，外資連3周賣出。據彭博統計外資資金流向，新興亞股上周除了印尼外全遭賣超，又以台股受到中美博弈影響最重、流出達13億美元最多。

中信台灣活力基金經理人周俊宏認為，由於中美衝突情勢短期難解，本周台股將維持區間震盪，建議透過選股鎖定長期趨勢布局。其中，新冠肺炎疫情高峰期或許已過，但短期內不會根絕，因此防疫類股後市可期。

周俊宏表示，雖然歐美各國不少區域初步解封，但中國大陸及南韓均見爆發第二波感染跡象。而台灣則已連42天無本土新增病例，政府擬鬆綁口罩出口，對照西方國家對戴口罩觀感正逐漸改變，未來口罩需求可能持續暢旺，帶動相關類股展望。

同時，雖然歐美地區逐步解封，但在家工作趨勢卻愈加鮮明，臉書、推特等均規畫推動部分員工永久在家上班。周俊宏認為，科技公司間競爭人才激烈，在臉書、推特等公司帶頭下，其他大公司很可能群起效尤，看好伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

此外，根據中國汽車工業協會統計數據，中國大陸車市逐步回溫，4月銷售越增達39.8％。周俊宏認為，有鑑於第二波感染可能爆發，民眾對搭乘大眾工具的意願持續降低，有助於車市銷售持續增長，持續看好相關類股。

(時報資訊)