中龍發行50億元無擔保普通公司債 中鋼:借新還舊 16:082020/05/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼(2002)25日代子公司中龍鋼鐵公司公告，補充中龍董事會原109/03/16公告的109年度發行國內普通公司債的資訊。對此，中鋼財務副總經理楊岳崑表示，中龍這次發行公司債最大的用途，在於借新還舊。 中龍鋼鐵這次發行的無擔保普通公司債，共50億元，每張面額為新台幣100萬元，為五年期，票面利率為0.73％。 (工商 ) #中鋼 #中龍 #無擔保普通公司債 #借新還舊 #中龍鋼鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-鋼鐵》中鋼連6月虧 前4月每股稅前淨損0.19元 15:062020/05/21 財經 高雄輕軌拚大南環年底通車 連通3個轉運站 18:232020/05/21 生活 中鋼4月稅前虧損4.93億 年減122％ 04:102020/05/22 證券．權證 中鋼7月內銷盤價漲1.87％ Q3價格降2.05％ 15:222020/05/22 財經 《鋼鐵股》中鋼7月、Q3內銷價漲跌不一 單月盤止跌回升1.87％ 15:402020/05/22 財經 《鋼鐵股》中鋼7月盤價反彈 中鴻6月先緩、7月跟漲 16:142020/05/22 財經 中鋼盤價 7月漲Q3跌 04:102020/05/23 證券．權證 《類股》中鋼盤價止跌反彈 鋼鐵股堅強 13:412020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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