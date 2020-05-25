中鋼(2002)25日代子公司中龍鋼鐵公司公告，補充中龍董事會原109/03/16公告的109年度發行國內普通公司債的資訊。對此，中鋼財務副總經理楊岳崑表示，中龍這次發行公司債最大的用途，在於借新還舊。

中龍鋼鐵這次發行的無擔保普通公司債，共50億元，每張面額為新台幣100萬元，為五年期，票面利率為0.73％。

(工商 )