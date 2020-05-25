一個月前，大陸公安部發布公告稱將展開「一盔一帶」安全守護行動，結果造成一股安全帽的搶購熱潮，安全帽價格瞬間飆漲。有消費者表示，「短短幾天，某款安全帽價格漲了一倍」。看準這股通勤商機，進入頭盔生產領域；甚至有外貿加工廠業者之前因為疫情跨入口罩生產，現在又要再轉向生產安全帽。

具體來看，頭盔為什麼成為搶手貨？這要從一個月前公安部發布的一則公告講起。公安部交管局上月21日正式啟動「一盔一帶」安全守護行動，其中「一盔一帶」分別指安全帽、安全帶。公安部在公告中稱，行動期間，公安交管部門將加強執法管理，依法查糾騎摩托車、電動自行車不戴安全帽以及汽車駕駛不繫安全帶的行為，助推養成安全習慣。

上述公告發布不到1個月，江蘇省、浙江省在本月15日通過了《電動自行車管理條例》，對未佩戴安全頭盔的駕駛人和乘坐人處以警告或者罰款，7月1日起施行。

或許是涉及到罰款，相關管理條例得以迅速傳播。有網友表示，罰款2次就夠買個安全帽了，還是老老實實帶上，也更安全。

不過，因為安全帽受到大量需求推擠，最近一周，安全帽售價漲的驚人。有網友無奈地表示，某款安全帽短短幾天漲了一倍，但就在2日後，原價100元（人民幣，下同）的安全帽，又迅速漲價到298元；該網友強調，「沒辦法，最近買安全帽的人太多了，漲價在意料之中。」

一些價格漲幅更大的安全帽，在最近一周內價格由60元上漲至300元，翻了兩番不止。某賣家表示，關於發貨，目前下單人數較多，按下單順序發，正常是48小時以內。該賣家也建議，「早買早發貨，建議盡快下單。」

消費者對於頭盔的需求量在短期內大幅提升，一些廠商也看準時機進入頭盔生產領域。新浪財經報導，目前在江蘇、浙江、廣東等地的一些原本從事紡織、箱包加工的外貿工廠，由於受到疫情影響，海外訂單減少，從而積極尋求生產轉型，其中一些工廠此前已經在生產口罩，如今又迅速轉戰頭盔生產領域。

一家浙江的箱包外貿工廠人士表示，「我們廠已經建好了頭盔生產線，目前訂單量很大。」

從上述業者回應可知大陸安全帽近期價格有如搭電梯般直直上升，但普通消費者應該注意的是，市面上的頭盔產品本就魚龍混雜，近期由於市場行情變化，購買頭盔時應選擇有安全保障的產品，也並非貴就是好。

有專家建議，大陸生產的安全帽，3C認證（大陸強制性產品認證）是一種最基礎的安全認證，除這一標準外，還有SNELL、SHARP、DOT等更為嚴格的國際認證標準，消費者購買前要仔細評估。

(旺報 )