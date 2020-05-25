台南市政府教育局與成功大學科學教育中心共同辦理的全民科學周，25日在北區文賢國中揭開序幕，將在全市32所國中以系列科普活動呈現，除了設置科普攤位外，還設有體驗區，並創建科學密室，希望展現科學的奧秘。

教育局表示，活動現場將規畫「可見光的三原色」、「紫外線辨識」、「偏振片的運用」、「光的全反射」、「光的直進」、「針孔箱」、「全息影像」、「3D紅藍眼鏡」等8個科普攤位，以及「光跑哪裡去」、「看不見的密碼」等2個體驗區。

成大科學教育中心副院長許瑞榮表示，科學周科普內容是國中的自然課程內容，包括光、影像與顏色，成大科教中心也為此開發2個實驗教案「光跑哪裡去？」與「 看不見的密碼」，以及4個展演實驗教案「可見光的三原色」、「三菱鏡分光」、「紅外線的應用」與「紫外線辨識」，希望有別於課本，讓科學變得更好玩。

教育局說，自然科學首重觀察與實驗，自然科學的學習應該是活潑且與生活相關；成大科教中心編擬的教材，圖文並茂、寓教於樂，可以讓自然課老師作為補充教材，所設計的實驗淺顯易懂，能提高學生學科學的興趣，未來還將與成大科教中心持續合作，持續推廣科學，讓生活即是科學。

(中時 )