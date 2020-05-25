苗栗縣議員張顧礫25日質詢時指出，尊重生命流浪動物遺體不是廢棄物，盼能研討改善犬貓遺體的處理流程。（何冠嫻攝）

「牠是生命，不是垃圾！」苗栗縣議員張顧礫指出，縣內遭車禍路殺犬貓遺體，依照《廢棄物清理法》，以垃圾袋清除送進焚化爐焚化處理。25日他為犬貓請命，讓牠們能有尊嚴的離開。縣府回應，將提案申請經費，協助流浪犬貓一路好走。

張顧礫說明，基於尊重生命流浪動物的遺體不是廢棄物，苗栗在2019年11月20日正式啟用苗栗縣生態保育教育中心設置的「犬貓動物焚化爐」，是否也能在未來接獲街道有疑似犬貓遺體的通報時，也能為遭遇路殺的流浪犬貓提供服務。

他並指出，各縣市提供犬貓遺體處理流程，嘉義縣更有免費往生被、動物靈超渡文疏的服務，希望苗栗也能思考推動新的處理流程，在街頭發現犬貓遺體，能由清潔隊使用專用禮箱裝運、冰存，查詢晶片有否飼主，公告請飼主處理，若確認為流浪犬貓，會由政府出資，到生態保育教育中心設置的「犬貓動物焚化爐」處理後事，與廢棄物分開火化，讓毛小孩能有尊嚴的離開。

縣府農業處長陳錦俊表示，有晶片就會通知飼主處理，針對沒有主人的流浪犬貓將研議做統一處理，並且提計畫向中央申請經費，協助流浪犬貓的火化事宜。

(中時 )