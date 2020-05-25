美國對陸企的攻勢再升級，導致華為未來在向台積電採購晶片上，可能遭遇阻礙，對此，大陸政府也積極扶植中芯，希望可以藉以取代台積電，不過，日經新聞於今(25日)報導指出，兩家企業在「技術」與「規模」都有很大的差距，估計中芯難以完整取代台積電。

日經報導，中芯國際日前獲得政府22.5億美元的投資資金，將用在擴增產能及技術開發；同時，中芯也決定在上海科創板上市，並籌資約35億美元資金，藉此提高公司投資額度。業內人士認為，透過一系列的投資計畫，中芯今年年底月產能將年增20%左右。

報導指出，中芯之所以加緊腳步，就是希望可以在美國祭出華為新規後，取代台積電以承接華為訂單。

不過，日經認為，兩家企業在「技術水平」及「製程規模」都有著很大的差距，中芯所生產的晶片普遍被認為仍無法用在旗艦機種，若從實際數據觀察，2020年第一季中芯的銷售額不到9.2億美元，台積電則超過92.8億美元。因此，若台積電真的停接華為新單，估計中芯只能替代部分產能。

其實，針對中芯無法取代台積電的看法，一直都在市場存在，日前，工商時報報導，業內人士多認為，即使大陸扶持中芯取代台積電意圖明顯，但雙方技術相差至少兩世代，台積電目前已在生產5奈米，但中芯僅達14奈米。

(中時電子報)