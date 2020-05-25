中和車行遭掃射10餘槍2員工中彈 匪攜槍投案 16:022020/05/25 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和車行白晝發生槍擊案。（中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區爆發街頭槍擊案件。1名歹徒下午前往中和某車行連開10餘槍掃射，造成車廠內2名員工中彈受傷，歹徒在犯案後自行攜槍投案，目前中和分局已針對嫌犯調查案發經過與犯案動機。 (中時電子報) #中和 #車行 #掃射 #10餘 #中彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:352020/05/21 財經 兆豐銀中科分行遭持槍匪搶10餘萬 鎖定歹徒機車 15:202020/05/22 社會 台灣積層工業攻數位印刷 獲惠普數位印刷卓越獎 16:102020/05/22 財經 中和區公所審核速率加倍 為艱苦人及時紓困 17:312020/05/22 生活 8旬老翁腳沒力 中和警揹返家 19:232020/05/22 社會 陳致遠被爆欠車債鬧失蹤 每月分期5000繳不出來 11:482020/05/23 娛樂 中和搶3萬元 竟跑到北市三溫暖消費 11:562020/05/24 社會 簡易都更動工 中和廟美段老舊建物重建 16:462020/05/24 生活 社會熱門新聞 「妳很像我前女友」！她帶男友回家見媽愣住 網笑：不能罵3字經了 - 社會 「莒光甜心」偷吃少校停不了 又被逮車內幽會 國防部：深表遺憾 - 社會 信義區大樓地下室驚見「骨灰罈」 接觸員警全煞到 - 社會 情侶搭客運…女友被鄰座男手伸進內衣摸胸 他卻睡翻 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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