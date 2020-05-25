日本22歲女子摔角選手木村花，因參加戀愛實境節目《雙層公寓》而大開知名度，同時也受到網路酸民攻擊困擾，本月24日上傳多張自殘照，凌晨警方趕到時她心肺功能已停止，送醫途中死亡，外傳她因不堪網路霸凌輕生，稍早傳出警方在她家找到遺書，依此判定木村花應是輕生身亡。

木村花死訊震驚各界，外界高度懷疑她是因不堪霸凌聲浪而想不開，而她的死訊傳出後，眾多留言霸凌者紛紛「刪帳號」，據日本《讀賣新聞》報導，警方持續調查木村花死因，搜查相關人士透露，今天警方在木村花位於東京的自宅客廳，發現了類似遺書的紙條，裡頭寫著多是感謝的話語。

警方傳發現疑似木村花的數張遺書，除了給身旁親近友人留下感謝的話語外，有一封信是寫給母親的，寫下：「對不起，謝謝妳生下我」，警方依此研判她是自殺，然目前致死原因尚待確認，很可能是自殘加上吸入過量煤氣「雙重輕生」，目前還在調查中。

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