國內疫情持續緩和，各行各業景氣回升，已有340年歷史的金門「412迎城隍」，敲定30日（周六）晚上在後浦小鎮舉辦踩街遊行及民俗表演活動。（金城鎮公所提供）

本周六的後浦小鎮踩街遊行路線。（金城鎮公所提供）

金城鎮長李誠智表示，周六夜間陣頭大匯演，將把今年四月十二看不到的，一次統統呈現出來。（李金生攝 ）

國內疫情持續緩和，各行各業景氣回升，已有340年歷史的金門「412迎城隍」，敲定30日（周六）晚上在後浦小鎮舉辦踩街遊行及民俗表演活動，邀請30支陣頭團體共襄盛舉，在閏四月揮別百年一遇的大瘟疫，迎來健康平安的好日子。

文化部指定為國家重要民俗的金門「農曆412迎城隍」，今年因受新冠肺炎疫情影響，只得大幅縮小規模，不像往年有兩岸近2000人跨海來會，遶境巡安隊伍綿延數公里的盛況，只有後浦城廂四里境主神明出巡，也不見遊客蜂擁圍觀場面。

隨著疫情持續緩和，金城鎮公所和浯島城隍廟管委會順應輿情反映，決定在本周六於閏四月十二日的前夕，舉辦踩街遊行及民俗表演活動，邀請30支陣頭團體共襄盛舉，在喧天鑼鼓和五彩旌旗中，為島上軍民祈福。

當晚6時在縣定古蹟總兵署集結出發，預定10時結束，參加隊伍有東門境：大鼓吹、雄鎮堂七爺八爺、鑼鼓陣、蜈蚣座、東門公揹婆、蓮花大鼓陣、跳鼓陣、變臉秀。西門境：轎前鼓、跑旱船、北管、十音、鑼鼓、金門縣民俗技藝協會公揹婆。南門境：千順小神將、南門布馬陣、五月天鑼鼓陣、安德宮官將首、媽祖會涼傘鼓、招財進寶、腰鼓隊。北門境：舞獅、十二婆姐、忠義廟三太子、昊天官將首、鑼鼓、神輦、武財神。總兵署現場則有魁儡戲劇團、金寧中小學大鼓隊進行定點演出。

金城鎮長李誠智表示，這次的夜間陣頭大匯演，把今年四月十二看不到的，一次統統呈現出來，而且少了白天的炎熱高溫，更適合闔家看熱鬧，歡迎大家一起共度周末美好時光。

(中時 )