大學入學考試中心於4月底在全國試辦的111年新型大考的試辦考試，師大附中率全國之先，在上周五（21日）段考讓高一同學體驗首次「卷卡合一」的新型態考試作答，目的是讓學生熟悉111學年新型大考，了解混合題型的試題形式與作答方式，並適應新式答題卷。

師大附中教務主任陳雅萍表示，為了讓校內教師及學生，早點了解混合題型的試題形式與作答方式，並適應新式答題卷，早在去年底，附中教務處就購置兩台高速印刷機，「這是為了接下來推動校內素養命題的第一步。」有了硬體設備，還有各項工作需要同時配合進行。

陳雅萍指出，一方面需透過研習為校內教師命題技巧做增能，還需要找到「願意配合教師使用需 求，量身打造線上閱卷軟體的系統商」。 多方聯繫、溝通，協調了半年，終於在 108 學年度下學期第二次段考， 附中達成了預定目標：校內段考採大考規格：新式命題、答題，以及整個流程最難的–線上閱卷。

陳雅萍說，一節課考下來，全高一同學幾乎無人提早交卷，表示同學對於這種命題及答題方式還不熟悉，所以需要多做練習。 下一步，從 109 學年度開始，師大附中將會希望每一個學科輪流嘗試這 種段考模式，為了讓全校師生走在課綱最前面，師大附中在學生考試上也做出了具前瞻性的超前部署。

(中時 )