伊朗運給委內瑞拉的5艘油輪，第1艘已經到達港口，油輪並沒有遇到美國的阻攔，將暫時可緩解委國燃料緊缺。

軍事時報(Military Times)報導，委內瑞拉官員慶祝伊朗油輪「發財號」抵達，外交部長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）發推文說：「今天，第一艘油輪到達了，將可為人民供油，相當感謝伊朗，伊朗和委內瑞拉在困難時期始終能相互支持。」

同時身為遭到美國制裁的伊朗與委內瑞拉，兩國關係似乎迅速熱絡。華盛頓認為，這兩個國家都是由高壓政權統治的。

邁阿密投資公司Caracas Capital Markets使用船舶追踪技術，確認了5艘油輪的位置，預計最晚3天後，這5艘油輪都會抵達。分析師估計，伊朗的5艘油輪，足以為委內瑞拉供油應2到3週。

地質學家勘測，委內瑞拉的石油儲量居世界之首，但是它屬於深井式石油，使得開採的成本比中東地區來的高，在油價高時，能夠有所收益，但是油價近5年下滑，加上委內瑞拉失敗的經濟政策，使得他們已經無力開挖石油，還必須向外尋求進口。

這兩年，批評家們指責社會主義政府的腐敗和管理不善，導致委內瑞拉人嚴重貧困，基本商品短缺、犯罪激增，出逃者日眾。

美國與其他60個國家支持委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（JuanGuaidó），並承認他是委內瑞拉的合法總統，他們認定馬杜羅（Maduro）非法贏得了2018年大選。不過現在委內瑞拉的實權領導人還是馬杜羅。。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）週六警告說，美國不應干涉運往委內瑞拉的石油。魯哈尼在一份聲明中說「我們在加勒比海地區，或世界任何地方的油輪，遇到美國人找麻煩，那麼他們也將遇到麻煩...我們希望美國人不要犯錯。」

美國官員表示，他們沒有攔截伊朗油輪的計劃。然而，川普政府對馬杜羅施加了越來越大的壓力，最近美國法院提供1500萬美元的懸賞，認定馬杜羅幫助販毒。

美國還部署了一支艦隊，在加勒比海巡邏，美國官員稱之為禁毒任務，相對的，馬杜羅政府認為這是直接威脅。

不過，分析師認為，美國僅是擺個姿態，能出手的空間很小。美洲理事會和美洲社會研究中心副主席艾利克·法恩斯沃思（Eric Farnsworth）表示，他並不認為美國能對伊朗的油輪採取大作動，因為那樣太容易牽扯其他後續問題，特別是在波斯灣，伊朗可以簡單的對美國船隻進行報復。

然而，美國不動作，也會被看扁。法恩斯沃思說：「加拉加斯會聲稱自己為國家取得了巨大勝利，並試圖將美國描繪成無能為力的國家。」

(中時電子報)