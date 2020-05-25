中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中美衝突情勢短期難解，本周台股將維持區間震盪，建議鎖定長期趨勢布局。

雖然歐美各國不少區域初步解封，但大陸、南韓第二波都有爆發第二波感染跡象，周俊宏認為疫情或許高峰期已過，但短期間內不會根絕，因此，防疫類股後市可期。

其中，周俊宏指出，由於台灣已連42天無本土案例，政府擬鬆綁口罩出口，對照西方國家目前對戴口罩觀感正逐漸改變，未來口罩需求可能持續暢旺，帶動相關類股展望。

另一方面，雖然歐美逐步解封，但在家工作趨勢卻愈加鮮明，周俊宏舉矽谷科技公司為例，臉書執行長佐柏格（Mark Zuckerberg）於上周宣布，在接下來的5～10年間，要讓近五成員工永久在家上班。

推特則已經允許部分員工可永久在家上班，而科技公司間競爭人才激烈，有臉書、推特帶頭，其他大公司很可能群起效尤。

他認為，例如伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

(工商 )