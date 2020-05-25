今(25日)是李妍憬35歲生日，但一早她疑似直播輕生，不僅嚇壞觀看粉絲，還驚動警方上門關切，後來她關掉直播，令外界相當擔心她的狀況。

事後李妍憬接受《聯合報》電訪，本來稱是和朋友打賭，不過身邊友人接過電話，坦言她情緒不穩，並長期飽受憂鬱症所擾，所以看到她在直播，就直接衝來，幸好有警方關切，現在她平安無事，「她說打賭是怕驚動大家」。

後來李妍憬又再次接過電話直接道歉，表示這是很不好示範，但因為之前發生一些事，她有點冤屈加上壓力，「真的很抱歉，我不希望這件事去影響到其他的人」，她也不希望大家跟她做一樣的事，她哽咽嘆「自己闖的禍，讓大家擔心」，也覺得相當懊惱，擔心又添負面新聞，希望外界別再誤解她了。

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