台北市驚傳下水道施工意外，消防局下午3時52分獲報，內湖區新湖二路某下水道工程，有工人施工不明原因受傷，警消獲報有3人受傷，其中1人意識不清，送三總急救，接著又救出第2位，第3人也救出，都是意識不清，立刻由警消送醫救援中。

消防局說，目前3人都已救出，都是意識不清，經初步測量，涵洞內一氧化碳氣體數值偏高。

(中時 )