快訊》北市下水道施工意外 救出3人意識不清 16:192020/05/25 中時 胡欣男 、 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖涵洞施工意外，3工人命危。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市驚傳下水道施工意外，消防局下午3時52分獲報，內湖區新湖二路某下水道工程，有工人施工不明原因受傷，警消獲報有3人受傷，其中1人意識不清，送三總急救，接著又救出第2位，第3人也救出，都是意識不清，立刻由警消送醫救援中。 消防局說，目前3人都已救出，都是意識不清，經初步測量，涵洞內一氧化碳氣體數值偏高。 (中時 ) #北市 #下水道 #施工.意外 # 2命危 #送醫1 #待救 #警消 #受傷 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市6成酒店舞廳 最快今復業 04:102020/05/21 生活新聞 甜蜜曬恩愛 3姊妹同天結婚 04:102020/05/21 地方新聞 新北新莊化糞池 驚見嬰屍 11:152020/05/21 社會 屏東溪水暴漲4人受困 警消繩索橡皮艇助脫困 10:312020/05/22 社會 北市批中央 無異五十步笑百步 04:102020/05/23 地方新聞 北市社福場館社團成果發表 逐步開放 04:102020/05/23 地方新聞 女子魂斷日月潭！溺21小時警消尋獲 家人哭斷腸 09:262020/05/23 社會 兒童保單 分齡規畫 04:102020/05/24 金融．稅務 台11線自小客車對撞 女駕駛命危 13:432020/05/24 社會 機車騎士摔落擎天崗 無生命跡象急救中 12:302020/05/25 社會 社會熱門新聞 「妳很像我前女友」！她帶男友回家見媽愣住 網笑：不能罵3字經了 - 社會 OL小隻馬外送妹爆紅 以為在國外竟是台灣這裡 - 社會 曾奪鋼琴冠軍 清大男跑交大圖書館 潑精長髮交大女 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 情侶搭客運…女友被鄰座男手伸進內衣摸胸 他卻睡翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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