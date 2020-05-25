華夏(1305)今(25)日舉辦法說會，首季獲利表現不俗，華夏看好第二季PVC將迎來觸底反彈，總經理林漢福也表示，5月比4月好、6月又比5月好。

1月因新冠肺炎爆發，大陸多個城市遭到封鎖，歐美疫情也隨之失控，導致全球乙烯需求驟減，各地區價格逐步下探，各地區價格逐步下探，EDC行情走低，大陸是本波最早受疫情衝擊，以致PVC需求大幅下滑，但大陸以外市場之PVC市況仍佳，東南亞、孟加拉、印度及中東國家之需求大多維持正常，第一季上半PVC市場行情延續去年底持穩並略呈上揚趨勢，三月中下旬PVC價格開始走軟，部分敏感市場如印度受到個別因素影響以致需求先行走弱，故PVC或VCM第一季之產品利差，大致維持去年底較佳之經營狀況。

第二季在美國生產廠商強勢漲價操作下，華夏認為，燒鹼利潤將逐步恢復，EDC供應可望增加，因疫情舒緩各國解封後需求預期好轉，雖然亞洲乙烯價格從低點強彈，但鹼氯廠可望提高開工率及同步增加EDC供應，第二季價格估計仍會在低價區間震盪。

大陸今年初受疫情衝擊，三月底電石法PVC內銷價格跌落至人民幣5000元後緩步上揚，加上疫情快速在全球擴散，主要PVC需求國家陸續封城，四月初大陸反而成為過剩PVC去化市場，短期低價競銷影響全球，但五月中旬起澳洲、巴西、土耳其、印度及孟加拉等重要PVC消費國家，歷經逾一個月以上封鎖措施後陸續解封，PVC買家已經開始向各地貨源詢價向各地貨源詢價，亞洲供應廠近日新報盤已大幅調升價格，市場對PVC後市展望多持正面期待，包括解封後補貨潮、齋戒月結束後商機、價格已低有助刺激需求，預計疫情一旦趨穩、PVC需求市場啟封，已見補貨急單出現，短期PVC供應將會不足，對於PVC展望十分樂觀。

展望第二季，總經理林漢福表示，整體來說，6月開始就會有明顯感覺，PVC有機會看到觸底反彈，VCM、EDC也會全產全銷，預期華夏在銷售部分，5月比4月好、6月又比5月好，此外，華夏在現階段的接單上，執行策略性往後延，傾向先確定PVC共應狀況，再決定要投注多少量，且現在看到的反彈力道很大，華夏的方向和市場上策略大略一致。

華夏第一季營收為35.91億元，季減少3.23%、年增加11.28%，單季毛利率為20.06%，單季稅後純益為3.11億元，季增加30%、年增加更達68.85%，每股獲利為0.59元，為近7季度以來新高。

(時報資訊)