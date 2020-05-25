苗栗縣銅鑼鄉第18屆鄉長補選落幕，由前銅鑼鄉代會主席謝昌年高票當選，25日苗栗縣副縣長鄧桂菊頒發當選證書，期許鄉公所與縣府共同合作，為營造幸福苗栗打拚。

銅鑼前鄉長李瑞廷遭控涉賄選案，經台中高分院判決定當選無效並解職，由妻子古素馨「代夫出征」以及謝昌年、銅鑼青年劉彥村3人參選。補選結果，謝昌年以最高票3411票當選。

鄧桂菊25日前往銅鑼頒發當選證書，恭賀當選。鄧桂菊指出，謝昌年在補選中勝出當選鄉長，顯見他在地方深耕有成，期盼銅鑼鄉公所持續支持縣府推動的縣政建設，而縣府也將支持銅鑼的軟硬體建設，攜手打造幸福苗栗。

謝昌年感謝鄉親支持，他表示，正式上任後，將盡速邀集相關主管開會，針對年度預算、鄉政推動等各項重要議題，審慎檢視、研究，並逐一落實競選期間提出的政見，相信以自身有行政及民代經驗，能很快上手，任內好好打拚，對鄉親和選民負責。

(中時 )