高市前市長陳菊攝影官吳建鴻侵入韓國瑜市長辦公室行竊一案，喧騰一時。25日下午高雄地院宣判，法官認為吳男多次入侵行竊，讓不同政治立場者相互猜忌對立，對高雄市政推行不利，依竊盜罪判10月，可易科罰金30萬元及上訴。

吳男2007年2月進入市府，佔養工處技工職缺，具公務員資格。2008至2010年借調至室長室擔任機要職，成為市長陳菊的隨行攝影官，2010年傳出表現不佳，歸建原單位。2019年爆發侵入四維行政中心市長室事件後，吳男4月底已被記兩大過、兩小過予以免職。

檢方查出，吳男因職務之便，持有市長室鑰匙，於2018、2019年間4度利用深夜潛入高雄市政府四維行政中心市長室行竊。2019年2月1日晚間吳男第5次侵入被市長秘書發現，報警移送法辦。

開庭過程中，吳男雖認罪但一度說詞反覆、聲稱記不得偷過什麼東西，遭法官當庭怒斥「不要想用認罪來換緩刑」，要吳男回去想清楚。

法官認為，吳男所竊物品為政府文宣品、紀念品及文具，財產價值不高，犯後除少部分已贈送他人外，其餘均繳回並由市府派員領回。

法官強調，吳男多次行竊顯然不尊重他人財產權，且嚴重影響公務員形象，更讓不同政治立場者相互猜忌對立，對市政推行不利。最後認定吳男成功行竊4次，各判3月；被逮時未遂，判2月。應合併執行10月，可易科罰金並上訴。

(中時 )