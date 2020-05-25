新冠疫情雖然造成人民生活不便，但卻也加速了社會翻轉，尤其，青年創業受科技應用刺激，更顯多元，如何順勢而為，成為此次兩會的重點之一。大陸全國政協委員、民進上海市委專職副主委胡衛就建議，結合在線新經濟的發展，「一人公司」正在崛起，在相關政策制度配套上也應抓緊研究，包括是否允許個人在家註冊公司、在家上班等。

胡衛表示，當前要優先保就業、保民生，應該要看到「新就業形態」帶來的機遇，順勢而為，幫助大學生等重點就業群體在「新就業形態」領域實現就業。

胡衛強調，「在線經濟崛起以後，國外開始出現『一人公司』；近年有調查顯示，在受調商業機構中，10人以下的公司超過90％，其中，1人公司占86％；為此，胡衛建議，在居家辦公逐漸被人們接受以後，或許可以在政策層面做進一步探索。

根據目前大陸的相關法律法規，只有商住兩用或商辦樓才允許註冊公司，住宅是不允許註冊公司的。胡衛說，目前的規定，主要是限制居民擅自在居住的房屋裡從事辦公、商業等經營活動以及「破牆開店」，因為這樣的行為會嚴重妨礙社區居民的生活。

胡衛進一步說，考慮到在線新經濟的快速發展態勢，「一人居家公司」如果可以推出，那麼應該重點強調「1人」、「在線」和「居家」，從事的主要是在線經濟領域的活動，以不妨礙社區其他居民的生活為前提。

胡衛建議，在此背景下，可以對相關政策進行進一步研究，繼而實現政策的創新突破；比如，對「一人居家公司」在政策上給予優惠，允許其在產權房和非產權房登記註冊公司，繼而解決一部分人的就業。

在此次疫情防控期間，不少企業為了復工復產，紛紛開始組織員工在家遠距辦公；值得注意的一個現像是，在這次疫情中，在線零售、在線教育、網絡遊戲以及「宅經濟」等需求逆勢上漲，新產業、新業態不斷湧現。

(旺報 )