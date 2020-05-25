行政院副院長陳其邁今（25）日至購物台推銷高雄大樹鄉玉荷包，媒體詢問，若罷韓成功，剛當選民進黨高雄市黨部主委趙天麟推薦陳其邁參加高雄市長補選，陳其邁表示，黨部的主委選舉是黨內民主機制，是希望新的主委未來能帶領黨部進行更多改革，包括讓更多年輕人入黨，縮小黨意、民意落差，擴大民進黨的基礎。

陳其邁說，至於6月6日的罷韓投票是屬於公民運動，站在民主政黨的立場，鼓勵民眾行使公民權，讓台灣的民主政治、責任政治能夠落實，未來情況如何變化，他現在是行政院副院長，工作是現在緊鑼密鼓討論的紓困及振興方案，如何擴大公共投資、增加民間消費，是他正在努力的，至於他個人的意願，現在談言之過早。

媒體追問陳其邁，上周五他到高雄視察大雨災情，國民黨副秘書長柯志恩酸他「元配還未休掉，小三迫不及待要上位」。對此陳其邁說，他所認識的柯志恩好像不是會講這種話的人，她非常有氣質，在立法院質詢也非常溫合理性，不解她為何會講出這種話，到目前還是很難置信。

陳其邁表示，民主政治本來就是責任政治，他作為是行政院副院長，像這次全台灣190餘處淹水，高雄就占120幾個地方，他去視察第六河川局所主管或水利署補助預算執行的狀況，這本來就是他的工作，更何況高雄是他的故鄉，把整個災情清楚的了解，本來就是行政院就應該要做的事情。

(中時 )