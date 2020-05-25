近年企業吹總部風，據信義全球資產統計，近二年多來上市櫃公司在內科就有九棟整棟商用不動產交易，總金額60.13億元，隨西湖、文德段開發飽和，未開發土地還有4萬坪的舊宗段成為潛力股，未來還有10棟以上廠辦將完工，新增2萬多坪面積，成為市場關注的焦點。

根據信義全球資產統計內湖土地的開發率，西湖段及文德段土地開發率已接近飽和狀態，分別是86%及91%，幾乎沒有素地可供開發，大型廠辦供給逐漸減少，業者往舊宗及潭美段開發，而舊宗段目前開發率已達75%，近10年開發率增加26%；未來舊宗段將會有10棟以上的廠辦即將完工，包含長虹新世紀大樓B棟整棟將釋出2,000多坪廠辦面積，以及聯虹識野科技大樓將釋出3,000多坪廠辦面積等。

信義全球資產經理王維宏表示，商用不動產市場雖被疫情打亂了投資的步調，但也有部分企業因此危機入市，積極進場投資，近期上市櫃公司因合併及擴充需求，積極尋找大面積辦公當企業總部，台北數百坪及千坪面積難尋，許多企業轉往內湖找整棟廠辦。

內科廠辦空置率維持在低檔，西湖段已趨近於飽和狀態，進駐西湖段成本相對高，選擇也較少，因此許多企業將目光轉成本較低的文德段、舊宗段，做為自家總部，今年金額最高的一筆整棟廠辦交易就出現在舊宗段，萬海航運以22.88億元買下長虹新世代科技大樓A棟全棟。

王維宏表示，未來內科將會有2條捷運線完工，從動物園站到劍南路站的「環狀線東環狀」，貫穿舊宗段到文德段再到西湖段；另一條從大稻埕到汐止的民生汐止線，行經內湖舊宗段，預估舊宗段售價及租金將會有一波漲幅趨勢。

(工商 )