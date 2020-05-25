為協助並拔擢優秀的清寒學子，王道銀行（O-Bank）舉辦「2020年暑期種子實習計畫」，邀請各大專院校升大三以上或研究所之家境清寒學生報名參加，錄取者可於王道銀行實習四周，實習期間月薪23,800元，表現優異者除有機會獲得獎助學金，畢業後將會直接進入王道銀行任職。

不少清寒學子在暑假常陷入應該選擇打工賺錢或參與實習的兩難，一方面希望打工賺取生活所需，另一方面又希望藉由實習增加未來就職的競爭力。為了幫助清寒學子，提供其兼顧薪酬和實習的機會，王道銀行自2015年起開辦「暑期種子實習計畫」，今年已邁入第六屆，將原本僅提供客戶及員工子女的實習方案，擴大針對家境清寒的大專院校學生，提供四周的有薪實習機會。即日起至6月6日受理報名，至多錄取五名學生，實習期間為7月13日至8月7日，對銀行業務有興趣者皆可申請，不限科系。

為了進一步鼓勵優秀的實習生，王道銀行今年持續推出優秀實習生獎助學金計畫，實習期間表現優秀且領有政府低收入戶或中低收入戶證明之實習生，王道銀行將自錄取時提供每學期新台幣5萬元之獎助學金至畢業為止，至多錄取兩名，獲選者畢業後將會直接於王道銀行任職。

王道銀行企業溝通部協理張倫瑋表示，王道銀行暑期種子實習計畫以教學與育才為目的，規劃完整的培育課程和單位訓練，前兩週提供紮實的銀行業務與金融專業知識課程，後兩週則依據實習生的興趣與潛能安排至單位實習，並搭配輔導員教學制度，促進學生培養銀行專業知識和職場競爭力，有助開啟職涯發展的第一步。

(工商 )