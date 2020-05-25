民進黨立委推動農會理監事1／3改官派，台南市議會國民黨團25日怒轟蔡英文政府強搶農會私人財產，還痛批民進黨縣市黨部主委都民選，憑甚麼不讓農會民選？這種踐踏台灣人民主自由、大開民主倒車的行徑，「比共產黨更共產黨」。

民進黨繼水利會後又計畫染指農會，激發藍營怒火，國民黨團書記長王家貞與蔡育輝、李文俊等黨團成員及無黨籍議員陳昆和共同召開記者會，控訴民進黨吃乾抹淨欺壓民間，先是水利會官派，現在手又伸入到農會，讓台灣民主法治蕩然無存。

曾經擔任善化農會總幹事的李文俊表示，民國40年代，國民政府來到台灣，為了幫助農友特別成立309家農會合作社，有錢寄農會沒錢跟農會借，大家自主拿出錢來；農會組織是會員只要繳10元會費，農會分1股，繳的會費越多拿的股份就越多，農會自給自足，自己賺錢聘請員工，65％的盈餘回饋農民推廣經費，包括補助農民買生產器具，盈餘的35％則是給付農會員工薪資，剩下的錢繼續買土地擴充農會資產，農會所有財產都是辛苦一點一滴累積下來，民進黨所有行徑跟土匪強盜如出一轍。

蔡育輝也認為，民進黨選前滿口公平正義，選後全跳票；農會是民間組織，農會總幹事的產生資格，也要經過農業局審查；農會的運作，地方有農業局農業輔導科，中央有金管會金融局管理，如此嚴謹的監督機制，民進黨還要不擇手段破壞民主機制，硬是要把手伸入農會，強搶農會資產，蔡英文乾脆稱帝。

陳昆和更大呼「很恐怖！」他說，擔任律師近30年，看到民進黨破壞行政、立法、司法的平衡，水利會、農會是民間團體，組織與財產是完整的，民進黨卻利用立法院多數，開個會就掌握私人財產，他很擔心未來所有的公益基金會，都會因為民進黨開個會，人民財產就不見了。

(中時 )