蔓延全球的新冠肺炎病毒究竟源自哪裡，目前仍未有定論。不過澳洲研究團隊最新發現，新冠病毒特別容易進入人體、感染人類，團隊警告，不能排除病毒從武漢病毒研究所外洩。

新冠病毒源於武漢病毒研究所？

英國《太陽報》（The Sun）引述《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲福林德斯大學（Flinders University）的研究團隊近期刊出報告，發現新冠病毒「特別適合感染人類」。

主導研究的福林德斯大學醫學教授彼得羅夫斯基（Nikolai Petrovsky）指出，新冠病毒並不像典型動物傳染人類的一般病毒，它有非常厲害的能力，能夠「馬上」進入人體。

彼得羅夫斯基表示，當病毒從動物進入人體時，通常會因為適應新宿主，能力跟著增強，不過不知道出於什麼原因，「新冠病毒似乎非常適合感染人類」。

正因為病毒特別容易感染人類，彼得羅夫斯基說，不能排除病毒是從實驗室外洩的。他說，「這要嘛是驚人巧合，要嘛是人為干預的跡象。」不過他也指出，「病毒誕生確實有可能是意外事件，然後人類最終變成完美宿主。」

頂尖生物安全專家埃布萊特（Richard Ebright）則認為，「病毒確實有可能自然帶有這些不尋常的能力，但也不大可能。」

彼得羅夫斯基指出，儘管目前沒有證據顯示病毒是外洩的，但確實有足夠的間接數據令他們擔心，「一直到排除之前都是有可能的。」

他說，在一系列病毒起源的調查中，武漢病毒研究所都不該被輕忽。

(中時電子報)