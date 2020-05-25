氣象局發布3縣市大雨特報。（摘自中央氣象局）

受到午後對流發展旺盛影響，中央氣象局針對3縣市發布大雨特報，易有短時強降雨，今(25)日新北市、宜蘭縣以及南投縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

(中時電子報)