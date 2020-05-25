午後對流旺盛 氣象局發布3縣市大雨特報 16:242020/05/25 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到對流發展旺盛影響，氣象局發布大雨特報。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局發布3縣市大雨特報。（摘自中央氣象局） 受到午後對流發展旺盛影響，中央氣象局針對3縣市發布大雨特報，易有短時強降雨，今(25)日新北市、宜蘭縣以及南投縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 (中時電子報) #發布 #縣市 #大雨特報 #午後對流旺盛 #氣象局 #預報 #3縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》鋒面夜襲全台！20縣巿豪大雨特報 06:132020/05/21 生活 氣象局「較大規模或較劇烈豪雨作業」14時啟動 13:262020/05/21 生活 全台雨量預測圖出爐 氣象局曝哪裡雨最狂 15:332020/05/21 生活 豪雨猛炸 屏東縣春日鄉宣布明天停班停課 16:072020/05/21 生活 氣象局最新預測出爐 一張圖讓人驚呆：南部慘了 21:322020/05/21 生活 該制定緊急命令法了！ 04:102020/05/22 時論廣場 屏東升級超大豪雨特報 驚人時雨量曝光 11:072020/05/22 生活 屏東、台東大雨特報 下周防鋒面回馬槍 06:202020/05/24 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 07:572020/05/24 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 07:522020/05/25 生活 生活熱門新聞 何時能出國旅遊？陳時中給答案了 - 生活 好市多驚見超夯龐然大物 網：每車都一隻 - 生活 口罩6／1起開放自由買賣 2周9片不夠可多買 - 生活 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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