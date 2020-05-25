針對昨晚洲際球場富邦悍將、中信兄弟之戰，球迷辱罵富邦陳鴻文一事，中信兄弟球團今（25）日在臉書粉絲團公告表示遺憾，並已聯絡上其中一人，對方也有悔意，願配合球團向陳鴻文道歉。球團強調，若再有類似情事，會把他們列為不受歡迎名單，取消購票資格、註記身分，送聯盟備查。

中信兄弟球團表示，針對昨日比賽中發生球迷對客場球員使用不雅言語一事，中信兄弟深表遺憾。球團昨晚經由工讀生及球迷指認，已查出兩名男子確有辱罵行為，球團已聯絡上其中一人，而他對於自己的失序行為表示歉意，也將配合球團的處理方式，向遭到侮辱的球員致歉。另一位男性球迷則尚未聯絡上，球團會持續聯繫。

對於此類不理性、影響場內秩序人員，中信兄弟球團將會把他們列為不受歡迎名單，取消購票資格，並將其身分註記，送聯盟備查。

此外，中信兄弟球團未來也將增派保全人力及加裝監視錄影系統，強化現場蒐證及維護秩序，以確保優質的看球環境。

(中時 )