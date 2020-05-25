療癒愛情劇《夜食男女》25日在首爾舉辦發佈會，由丁一宇、姜知英及李學周擔綱演出，去年透過戲劇《獬豸》、綜藝節目《新品上市 便利餐廳》回歸的丁一宇，透露這次接下《夜食男女》的原因：「很久沒有以時裝跟大家見面，加上網友都說我做菜很有魅力，因此選擇了這部作品。」長時間在日本發展，首次在韓國擔任女主角姜知英，坦言心情一直很緊張，希望這部作品能讓大家看得很開心，若能得到「她也能韓文演戲」的反應，對自己將是很大的鼓舞。

日前因《夫婦的世界》暴力男「朴仁圭」引起大眾關注的李學周，網友紛紛讚賞他擁有「變身術般的演技」，這次在《夜食男女》詮釋心思細膩又敏感的設計師姜泰完，形象180度大逆轉，被問及是否感到負擔，他回應：「不是因為《夫婦的世界》才感到壓力，面對每一次的演出，內心的負擔都不小」，不同於前作裡的暗黑形象，記者會上李學周以白色西裝登場，被網友稱像是「天使」、「馬爾濟斯」，他害羞地說：「為了扭轉反派的形象，造型師為我精心準備的。」

《夜食男女》劇中丁一宇大展廚藝，化身端出深夜料理撫慰上班族心靈的個性主廚─朴振成，為了獲得上節目的機會謊稱自己是同志以賺取父親手術費，沒料到姜知英、李學周分別對他萌生情愫，意外成為情敵，3人各自陷入掙扎，丁一宇擔心說出真相後，遭姜知英討厭，姜知英在發現對方真正性向後，陷入「追求真愛」或是「失去節目」的難題中。《夜食男女》將自26日起每週二、三上午10點於愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )