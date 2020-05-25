台北市長柯文哲致力打造「無現金交易城市」，希望電子支付能取代現金，豈料被北市議員戴錫欽發現，34個公有零售市場中，竟還有11個市場、過半的攤位未提供非現金支付，悠遊卡提供率僅6％、悠遊付更只有0.6％，連自家市場都不買單，根本玩假的。悠遊卡公司承諾，明年底，悠遊卡要拚過半，悠遊付則朝6成努力。

戴錫欽指出，柯2018年曾說「鈔票是很髒的東西」，2年半來卻成效不彰，上路已久的悠遊卡，在全市公有市場，整體攤位的提供率竟只有6％；最扯的是，悠遊付已上路1個月，公有市場的提供率竟0.6％；水源市場與錦安市場最低非現金支付提供率竟只有3％。

「無現金交易城市是在玩假的？」戴錫欽直言，全市公有超市共32家，提供悠遊付支付的只有10家，提供率僅31％；中崙市場迄今「掛蛋」；而士東市場迄今也僅63個提供悠遊卡支付；萬和超市竟「完全不提供」悠遊卡及悠遊付。

戴還說，以公有超市來看，市面上最多人用的Line Pay與街口支付的提供率，竟是五大支付中最少的，提供率僅34％；至於公有市場，五大支付的提供率更是低到不行，連排名第3名的全聯PX Pay竟「掛蛋」。他要求，市府應全面檢討。

悠遊卡公司同意，公有市場悠遊卡支付明年底至少要過半，悠遊付則朝6成提供率努力。市場處則說，公有市場無現金交易於2018年推動，預計2022年全部完成，屆時34家公有市場、每個攤商都會有電子支付，但不一定是悠遊付。

(中時 )