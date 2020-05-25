徐乃麟的大兒子徐新洋主持東風衛視《超級辯辯辯》與《誰是撲克王》，近日開始經營YouTube節目《新洋養的》，喜歡動物的他每集邀請寵物YouTuber分享與寵物的生活點滴，24日晚上最新一集，他邀妹妹Sabrina（徐廷瑀）帶著徐家愛犬曼曼同框，讓網友直呼：「妹妹好正，完全氣質女神！」

Sabrina是徐家老二，氣質清新、身材高挑，在加拿大留學主修藝術，回台後和男友一起在內湖合開畫室「柏思繪畫實驗教室」，不分年齡都可以享受美術繪畫。徐乃麟多年前曾收養流浪犬kiki，愛犬過世後，徐家兄妹陸續回台工作，興起再養狗狗的念頭，6年前乃嫂偶然在網路看到西高地白梗犬「曼曼」，曼曼一見到徐乃麟立刻不停舔他的手，於是成為徐家新成員。

徐新洋（右）、Sabrina兄妹曝老爸最寵徐家愛犬曼曼。（媒體棧提供）

Sabrina笑稱，全家最寵曼曼的就是老爸，平常曼曼渴了，老爸會用手舀水餵牠，零食也給的毫不手軟，她苦笑表示：「以前我是爸爸的掌上明珠，現在爸爸口中『我的乖女兒』則是曼曼。」徐新洋笑稱之前找寵物溝通師諮詢，問曼曼對自己的看法，沒想到竟得到「喔！他就是一直在照鏡子啊！」回應，讓他傻眼，但也只能承認很準。

(中時 )