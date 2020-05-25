國民黨立法委員費鴻泰首創在各社區巡迴的稅務諮詢服務，從22日開始恢復運作，到昨日晚間，他已經完成了7場社區報稅服務。費鴻泰也停醒民眾，提高報稅自動化處理程度提高，現在只要帶著健保卡就可以申報綜所稅。
費鴻泰認為，因疫情趨緩，民眾生活也陸續的回復常軌，北市府陸續重新開放公共區域和空間的使用，加上今年所得稅申報也延長至六月底。而民眾仍有申報諮詢的需求，因此邀集會計師、搭配國稅局宣導與服務的工作，再度安排啟動稅務服務的列車。
費鴻泰昨(24日)在臉書上表示，今年因為疫情的關係，政府為了提高報稅自動化處理程度，現在只要憑健保卡，就能完成綜所稅的申報。並指出，「健保卡報稅」政策，也是他很努力在推動的一項政策，如今終於得到落實，讓納稅人可以受惠。
費鴻泰也很感謝這26年來，幫助他和他的團隊進行社區「報稅服務」的朋友，可以讓納稅義務人能在自己住家社區，享受到「稅務申報一條龍」的便民務。
(中時電子報)
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