台灣近年來寵物風潮興起，許多人都會在家裡飼養毛小孩。台中市議員張家銨指出，根據農委會統計光是貓狗數量就超過200萬，其中流浪動物數量在直線攀升，可見當務之急就是加強民眾動保觀念，因此，要求台中市府農業局開辦飼主責任教育課程。

台中市議會25日進行財政經濟業務質詢，市議員張家銨表示，為讓飼主在養寵物前，擁有飼養寵物能力、知識以及責任觀念，要求市府農業局開辦飼主講座。並指出，臺灣動物保護行政監督聯盟今年於公共政策網路參與平台推動「提升動物福利並防止飼主違法受罰，實施飼主教育」連署，顯見民間動保團體對開辦飼主責任教育課程的期盼。

台中市動保處長林儒良說，台中目前只要民眾至動物之家認養寵物，都有事前宣導飼養時須注意事項，至於寵物店部分，市府要求商家在販賣犬、貓時必須說明飼養基本觀念。另外，市府每年舉辦讓牠有家、毛小孩等講座。

張家銨指出，目前臺北市、新北市、高雄市等都有開辦飼主責任教育課程。其中，新北市於2015年開辦至今，已有36000人次參加，參與者可獲得寵物施打狂犬病疫苗補助，以及享有特約寵物商店、動物醫院折扣。另外，新北市議會也正在審查「新北市動物保護自治條例」，飼主責任教育課程也納入。

張家銨表示，高雄市議會於今年1月6日，率先修正通過「高雄市動物保護自治條例」第5條及第10條之1，內容為「飼主飼養寵物前，接受飼主責任教育課程４小時以上，並取得證書者，主管機關得補助施打狂犬病疫苗、寵物登記或節育手術之費用。」將飼主責任教育課程及相關補助法制化。

林儒良說，市府將會開辦飼主責任教育相關課程資訊，給予民眾相關優惠補助方案，如施打狂犬病疫苗、晶片，以及臺中市友善動物商家的優惠，並透過網頁、臉書、公所等來宣傳活動。

張家銨強調，動保處至今努力成果，尤其動物保護是領先其他縣市。期盼未來將飼主責任教育課程及相關補助法制化，可減少棄養寵物的機會。另外，針對

施打狂犬疫苗、絕育等相關補助，臺中目前尚未全面化，都必須前往特定場所，建議市府能與更多動物醫院來簽約，讓飼主可方便前往。

(中時 )