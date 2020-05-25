日本政府準備中止首都東京與周邊地區的緊急狀態，投資人看好這個全球第三大經濟體很快就能擺脫衰退、展開復甦，由航空與陸運股領軍，周一日股勁揚。

終場日經225指數漲1.73%，收在20,741.65點，創下3月6日來新高。

東證一部指數收漲1.65%，為1502.20點，亦創下兩個半月新高。受英國與美國的金融市場休市影響，大盤成交額僅達1.74兆日圓，創下6周新低。

Mothers新創股指數大漲3.5%，創下2019年4月來新高。

日本政府計畫在今日晚些時候舉行專案會議，決定是否取消東京都，以及包括北海道在內其他4個縣的緊急狀態措施。大東京區貢獻日本約三分之一的國內生產毛額（GDP），其解封對日本整體經濟復甦至關重要。

東證一部33大類股僅1個板塊收黑。航空運輸飆升8.36%，表現最佳。此外，東日本旅客鐵道勁揚4.96%，西日本旅客鐵道收漲5.55%，亦受惠於重啟經濟題材。

富士軟片控股（Fujifilm Holdings）逆勢下挫2.8%，基於新冠肺炎疫情的不確定性，該公司表示將不提供本財年獲利預測。

(時報資訊)