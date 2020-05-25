NB、伺服器及網通出貨暢旺，PCB廠—金像電(2368)自結4月稅後盈餘為2.09億元，單月每股盈餘為0.39元，累計前4月每股盈餘為1.13元，由於客戶訂單強勁，金像電表示，第2季業績可望優於第1季，目前訂單能見度已達7月，審慎樂觀看待第3季。

金像電主力產品為高階NB、雲端伺服器、資料庫中心及網通產品，新冠肺炎疫情引爆遠距生活商機，商務NB、雲端伺服器、資料庫中心及網通產品需求強勁，讓金像電業績無畏新冠肺炎疫情，前4月業績表現不俗，股價也高檔有撐，今天應主管機關要求公告獲利自結數。

金像電自結4月合併營收為22.33億元，月增14.74%，年成長65.89%，稅前盈餘為2.61億元，年成長448%，稅後盈餘為2.09億元，年成長375%，單月每股盈餘為0.39元，累計前4月稅後盈餘為6.07億元，每股盈餘為1.13元。

從目前訂單來看，金像電表示，第2季營運可望優於第1季，由於訂單能見度已達7月，審慎樂觀看待第3季業績。

(時報資訊)